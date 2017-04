Good bye, Piibe!

Urmas Glase

kolumnist

Omaaegse menuka komöödia ja draama sugemetega Saksa filmi tegevus hargneb Ida-Saksamaal, kus ideelisest kommunistist pereema saab 1989. aastal infarkti ega tea midagi raskest haigusest taastudes Berliini müüri langemisest, sotsialistliku vabariigi kadumisest ja kahe Saksamaa taasühinemisest.

Peale kuid kestnud koomast ärkamist ei tohi naine ärrituda, sest arstide hinnangul ta teist infarkti enam üle ei elaks. Lapsed otsustavad ema eest varjata tema maailma kadumist ja etendavad talle püüdlikult pseudomaailma sotsialistliku riigi edasist õitsengut, filmides sõprade abiga libauudiseid ja villides Läänes toodetud konservtomateid vanadesse purkidesse. Muutunud maailma muidugi ema eest lõpuni varjata ei õnnestu.

Samasuguse püüdlikkusega püüavad Koeru ja üleaedse Rakke valla juhid teha mitte märkama ammu möödunud haldusreformi seadusse kirjutatud vabatahtliku liitumise toimingute tähtaegu ja künnavad Tori hobuse jonnakusega vagu, mis ei paista kuhugi viivat.

Valitsuse liikmed on neile otsesõnu öelnud, et perspektiivi pole, aga peremees ei tee kuulmagi, surub adrakure sügavamini kämblasse ja rühib nina alla podisedes edasi.

Eks ole kummaline küll, kui jalgpallimatši lõpuvile kõlades läheb üks meeskond riietusruumi, publik koju, staadion tehakse pimedaks, aga üks mansa keeldub väljalt lahkumast ja taob omasoodu rõõmustades väravaid edasi.

Haldusreformi seadus ütleb selgelt, et haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks esitab asjaomane volikogu otsused ja andmed maavanemale hiljemalt 2017. aasta 1. jaanuaril, et too saaks omakorda lükata palli rahandusministeeriumi ja sealt 15. veebruariks valitsuse lauale. Nii et tule eile meile.

Ometi treivad lehed pärast kella kukkumist edasi uudiseid, kuidas Koeru pidas Rakkega uusi liitumisläbirääkimisi, kutsus kokku külakoosolekuid, korraldas rahvahääletust ja lihvis liitumislepingu punkte. Rong on mitu kuud tagasi läinud, aga reisijad tunglevad ja käratsevad jaamas edasi.

Meenutuseks, et millalgi vastu eelmist talve läks uppi Koeru plaan saada endale loodava Järva valla keskus. Sama nillisid nii Järva-Jaani kui ka pisuke Kareda ning esimene oli liitlaste leidmisel osavam kallutama teisi omavalitsusi oma paati.

Koeru pidas vallamaja saamist elu ja surma küsimuseks ja seni rahulikult arutusel olnud liitumisleping lennutati mõttetuks tembeldatuna prügikasti. Trumm läks ja takkapihta lendasid pulgad ehk solvuti nii sügavalt, et otsustati Järvamaa uks enda järel pauguga kinni lüüa.

Koerukate viimane õhkõrn lootus Järvamaalt põgeneda on rajatud usule, mida vähesed jagavad, et äkki valitsus sundliidab neid Rakkega Lääne-Virumaale Piibe vallaks, kuid ka see ajaaken on kohe sulgumas. Pealegi on neil kahe peale liiga vähe inimesi.

Minul põlise järvakana on oma tuhandeaastase ajalooga kodumaakonna hülgamist ilma kutseliste inimhingede insenerideta raske mõista. Olen pidanud meid enesestmõistetavana üheks pereks. Ma ei tea, kas esivanemate põrmud Koeru kalmistul keeravad hauas külge või mitte.

Olin seitsmene, kui sain enale esimese koera. Käisin väikest krantsi ise vanatädi juures valimas. Panin talle nimeks Nublu.