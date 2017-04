Paides selgub, miks noormehed jäävad koolis hammasrataste vahele

Paide täiskasvanute keskkooli eestvedamisel toimuval arvamuspäeval tõstatatakse koolidirektor Anneli Suitsu sõnutsi küsimus, miks võrreldes neidudega jäävad just noormehed oluliselt rohkem koolisüsteemi hammasrataste vahele ja jätavad haridustee pooleli.«Päeva esimeses pooles on kaks arutelu, millest esimeses räägivad täiskasvanud õpilased oma näitel, miks kool kunagi lõpetamata jäi ja kuidas on õppida täiskasvanueas. Teisena arutlevad meesõpetajad teemal, kas tänane koolisüsteem on liiga karm või hoopis liiga leebe, et poisid võrgus ei püsi,»täpsustas ta.

Päeva teises pooles mõtestab teema lahti tunnustatud psühholoog Toivo Niiberg loenguga «Kuidas saada mehed tagasi koolipinki?».

Kõiki, kellele lähevad korda samad küsimused ootab Paide täiskasvanute keskkool arvamuspäevale, mis toimub Paide kultuurikeskuse suure saali laval.

Kel pole mahti kohale tulla, saab kuulata arvamuspäeva otseülekannet siit.

Ürituse päevakava:

11.30–11.45 Tervitus. Millised on täiskasvanute kooli valupunktid täna? A. Suits

11.45–12.45 Täiskasvanud õpilaste arutelu «Paberiga või paberita?»

Miks jäi kool kunagi pooleli, mis olid takistavad tegurid? Kuidas on õppida täiskasvanueas, plussid-miinused?

Vestlust juhib Heidi Antons.

12.45–13.45 Õpetajate arutelu «Vitsaga või vitsata?»

Kas tänane haridussüsteem on liiga karm või hoopis liiga leebe, et poisid võrgus ei püsi? Mida teha teisiti? Mida arvavad meesõpetajad antud olukorrast?

Vestlust juhib Maiko Kesküla.

13.45–14.15 KERGE EINE

14.15–15.45 Loeng «Kuidas saada mehed tagasi koolipinki?» Lektor Toivo Niiberg MSc.

15.45–16.00 KOHVIPAUS

16.00–17.00 Loengu II osa

Arvamuspäeva modereerib Maiko Kesküla.

Idee autor on Paide täiskasvanute keskkool

Korraldada ja läbi viia aitavad Paide avatud noortekeskus, Süda-Eesti sotsiaalkeskus, Rajaleidja keskus jpt