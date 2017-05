Pilk ajalukku

Eelmisel nädalal asus Türil Aia tänavas kopp uuele kirikuhoonele vundamendiauku kaevama, eilseks oli valmis ehitusmasinate tarbeks rajatud killustikust tee.

Nende tööde eel käisid vabatahtlikud krunti koristamas ning puhastasid ehitusplatsi võsast ja muust tarbetust. Türi Püha Kolmainu kogudus kuulub Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku alluvusse ja alustas praeguses hoones tegevust 1910. aastal.

Koguduse eestseisja preestri Boris Merlini ütlust mööda on hoone juba aastaid olnud halvas seisus ja torn on silmanähtavalt viltu vajunud. «Mõtlesime ka renoveerimisele, aga see oleks kulukas, seda enam, et puumajas on vamm ja puudub vundament,» selgitas ta.

Uue maja mõtteid on kogudus mõlgutanud juba aastaid ning pärast kinnistustoiminguid ja detailplaneeringu tegemist andis Türi vallavalitsus eelmise aasta septembris välja loa uus pühakoda ehitada.

Kiriku arhitektid on Oleg Žemtšugov ja Nikolai Djatko, kes on ka Lasnamäele kerkiva õigeusu kiriku projekti autorite hulgas.

Boris Merlin sõnas, et projekt on kuulnud seni spetsialistidelt kiitvaid hinnanguid oma lahenduse ja maastikku sulandumise eest. «Tegemist on klassikalist stiili neljasambalise ristkuppelehitisega, mis on õigeusu kirikutele tüüpiline lahendus,» selgitas ta.

Merlin avaldas lootust, et ehitustööd jõuavad lõpule juba tänavu.

Kogu ehituse maksumuseks kujuneb praeguste arvutuste kohaselt ligi kolm miljonit krooni, mis koguneb vabatahtlikest annetustest. Merlin lisas, et kaasa aitavad ka ehitusettevõtted, kes on nõus töid osaliselt enda kanda võtma, et sel viisil pühakoda toetada.

Peamine töötegija on K-Most.

Türi valla ehitusjärelevalve spetsialisti Kirsti Kroonimäe ütlust mööda püüdis vallavalitsus algul leida ehituspaigale ka alternatiivi, sest kirik asub praegu eramute keskel kitsal tänaval. «Seal parkida on olnud jumalateenistuste aegu problemaatiline,» lausus ta. «Nüüd tuleb parklakohti juurde, loodame, et see olukorda natukenegi leevendab.»

Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Aino Pung ütles, et maja seisukord mõjunud halvasti ka sisustusele. «Igal juhul soovitan inventarile tähelepanu pöörata ja lasta eriti tekstiilesemeid restaureerida,» lausus ta.

Samuti avaldas Pung lootust, et uues majas on praegusele sisustusele loodud sobivamad tingimused.

Kogudus hoiab inimesi kiriku ehitusega kursis kodulehekülje kaudu aadressil: www.tyri.orthodox.ee.

TÜRI UUS KIRIK

Uue Türi Püha Kolmainu Jumala kiriku üldpindala on 100 ruutmeetrit, kõrgus ilma ristita 13 meetrit, kirik mahutab kuni 80 inimest, hoone ette on kavandatud kuus parklakohta.

Järva Teataja, 3. mai 2007