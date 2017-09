Käesoleval nädalal tähistatakse Eestis Teadlaste öö festivali, mis on Eesti suurim teadust populariseeriv sari ning käesoleval aastal tähistab see juba kaheteistkümnendat toimumiskorda. Järvamaal on Teadlaste öö festivali partnerkooliks Türi ühisgümnaasium.