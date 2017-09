Pilk ajalukku

ASi Kalev jurist Allan Viirmaa selgitas, et endise Paide piimakombinaadi kinnistu kuulub Kalev RECile, mida sellelt rendib Kalev Paide Tootmine.

Viirmaa selgitas, et kuna tegemist on börsiettevõttega, siis ei saa ta täpsemaid selgitusi anda, kuid on võimalik, et tehakse tehing, millega Kalev Paide Tootmine võib saada ka selle kinnistu omanikuks.

Kalev Paide Tootmise kohta peavad Viirmaa selgitusel teavet andma uued omanikud, kuid tema usub, et piima töötlemine Paidest kuhugi ei kao.

Paide Vee juhataja Jaan Madis ütles, et Oliver Kruudale kuulus ka Paide reoveepuhasti, millega tegeles osaühing Paide Reoveepuhasti.

Kas Kalev Paide Tootmisega müüs Kruuda ka Paide reoveepuhasti maha, ei osanud Madis eile öelda. «Rääkisin reoveepuhasti kohapealse operaatoriga, kuid ka tema ei teadnud, kas firmas on omanikud vahetunud või mitte,» lausus ta. «Ega ma praegu teagi, kellega sealt suhtlema peaks.»

Ka Paide linnapea Kersti Sarapuu tunnistas, et ei tea, mida täpselt endise Paide piimakombinaadi puhul maha müüdi ja kas omanikke vahetas ka Paide Reoveepuhasti OÜ.

Sarapuu kinnitas, et helistas eile Aare Annusele (üks Kalevi suuromanikke – toim), kes polnud müügi üksikasjadega kursis, Oliver Kruudat ei õnnestunud tal kätte saada.

JÄRVA TEATAJA, 25. SEPTEMBER 2007