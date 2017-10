Üks päev tähendab mitu muusikasündmust

Ligi 120 tasuta kontserdiga paneb muusikapäevale õla alla üle 750 muusiku, kes esindavad žanreid alates klassikast ja džässist ning lõpetades pärimusmuusikaga.

Et muusikapäeva eestvedajad soovivad pakkuda tasuta muusikaelamust võimalikult paljudele huvilistele, on ka kontserdipaigad valitud vastavalt. Nii kõlab muusika näiteks kontserdisaalide ja kultuurimajade kõrval kaubanduskeskustes, trammides, raudteejaamas ja turul.

Projektijuht Marili Jõgi ütles, et muusikapäev on tänavu pühapäeval, mistõttu on programm varasemast mõneti erinev. «Soovime pakkuda peredele ühist vaba päeva veetmise, samuti näiteks väljasõidu võimalust. Nii on tänavu arvukate väiksemate muusikaliste üllatuste kõrval valikus rohkem tegevusi ühes paigas,» täpsustas ta.

Programm on Jõgi selgitusel koostatud nii, et kõik võiksid leida sellest huvipakkuvat. Pärnu kontserdimajas tuleb džässipäev, Jõhvi kontserdimaja on klaverimuusika päralt, Kuressaare on folgi kütkes.

Paide kultuurikeskuses ootab ees põnev seiklus koos Eesti riikliku sümfooniaorkestriga. Kell 13 saavad pillidega lähemat tutvust teha pisikesed muusikasõbrad ning kuulata muusikalist muinasjuttu Sergei Prokofjevi teose «Petja ja hunt» ainetel.

Kell 15 esinevad ERSO väiksemad ja suuremad kammerkoosseisud dirigent Toomas Vavilovi juhatusel.

Uut hingamist toob muusikapäev ka Eesti, sealhulgas Järvamaa kirikutesse. Kell 12 esinevad Järva-Jaani kirikus Teet Järvi (tšello) ja Mari Järvi (klaver, orel), 12.30 Järva-Madise kirikus organist Eve Sisask.

Türi ühisgümnaasiumis on muusikapäeva kontsert kolmapäeval, 3. oktoobril, kus kell 11 on laval Johan Randvere (klaver) ja Marten Altrov (klarnet).

Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril antakse kätte ka helikunsti sihtkapitali aastapreemiad, tänavu on nominentide hulgas ka Türilt pärit tunnustatud orkestrijuht Kristiina Poska.

Preemiate pidulik kätteandmine Estonia kontserdisaalis algab kell 19, tseremooniat vahendab otseülekandega ETV. (JT)