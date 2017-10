Aasta sädeinimese konkurss hämmastas korraldajat

Kodukant Järvamaa juhatuse liige Eve Rõuk oli lausa hämmeldunud kui kitsid on inimesed teiste märkamisel. „Olen ergutuskirju saatnud nii küladesse kui ka omavalitsustele, et nad tunnustaksid konkursile esitamisega külades tegutsevaid inimesi, kuid siiani on neid vaid kaks,” imestas ta.

Rõugu meelest saab juba ainuüksi märkamisega avaldada tublimatele avalikku tunnustust nende tulemusliku tegutsemise eest ning nii saab ühiselt teavitada üldsusele ka maa- ja külaelu olulisusest.

„Täna on veel viimane päev tegutseda ja kandidaate võivad esitada nii omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud. Loodan, et pärast koolipäeva lõppu leian ekirja postkastist kohe õige mitu esitatud kandidaati,” lootis ta.

AASTA SÄDEINIMESE aunimetus omistatakse üksikisikule, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik avatus, aktiivus, koostööoskus ja tuntus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas.

Eeltäidetud ankeedivorme ootab Rõuk Kodukant Järvamaa e-posti aadressile: triina01@hot.ee.

Konkursi võitjad selgitab välja viieliikmeline hindamiskomisjon.

Parimate tunnustamine toimub Järvamaa kodanikuühiskonna konverentsil, 21. novembril Villevere koolimajas.