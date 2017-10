Välismaal töötav eestlane: ma ei taha Eestisse tagasi tulla, veel mitte

Norra riik nõuab, et inimesed elaksid inimväärselt. Tööandjale on tähtis, et meile makstav tasu koguneks pangakontole. Ta on öelnud, et hoolitseb see neli kuud meie eest nii, et tahame tema juurde tagasi tulla ja Eestisse minnes saame kaheksa kuud lihtsalt puhata. Tema töötab pool aastat ja teine pool aastast käib ümbermaailmareisidel.

Miks te siis veel Rootsis käite?

Olen tegus noor inimene, kes lihtsalt ei viitsi niikaua niisama logeleda, sellepärast otsisin endale talveks teise töökoha.

Kuidas te otsisite?

Läbi tutvuste. Kõik töökohad olen saanud läbi tutvuste ja tutvusi saan ringi liikudes ja avatult suheldes. Tutvusringkond peab olema lai. Sul peab olema inimesi, kellele tööd otsides endast teada anda.

Eestlasi üldiselt hinnatakse ka heade töötegijatena. Mul on tuttavaid mitmel pool maailmas ja nad ütlevad, et hindavad eestlasi rohkemgi kui oma maa kokki.

Kui mitu teie kursusekaaslast töötab veel kokana?

Ega ma väga palju oma kursakaaslastest teagi, vaid Siim Reinmetsast, kes on kokk Laulasmaal.

Elu on läinud nii, et olen suvekuudel tööl ega saa kokkutulekutel käia.

Kas te Eestis kokana töötaksite?

Ma ei ütle kunagi ei, ka laevalt lahkudes jäi mulle võimalus minna sinna tagasi. Püüan igalt poolt lahkuda sõbralikult, selgitades, et tahan vaid edasi areneda, õppida veel midagi uut.

Norra läksin näiteks sooviga õppida juurde inglise keelt. Tehnikumis ma inglise keele taset väga head ei saanud. Eks olin ise paras krutskivend ka.

Türi kultuurimaja otsis kohvikusse uut rentnikku, seda ei tahtnud pidama hakata?

See oleks isegi täitsa vahva mõte, sest oleme ju vennaga mõlemad kokad. Töötanud laevadel, kuid mitte kordagi koos. Isagi teeb süüa. Et nagu kohvik Isa ja Pojad, kuid praegu tähendaks see kõigile liiga suurt elumuutust.

Isa elab ja tegutseb Tallinnas, vend Gert töötab Rootsis, minule sobib minu töö. Võibolla kunagi kümne või viieteist aasta pärast, miks mitte.

Praegu olen seda meelt, et mõttekam on töötada välismaal. Isegi elamisest seal olen mõelnud, sest tingimused on oluliselt soodsamad kui Eestis. Tunnen end tööl väga hästi, mind võetakse ja hinnatakse kui väärilist partnerit.

Teen vajadusel vabast tahtest tööd ka 20 tundi päevas. Toome oma tööga ettevõttele tulu, mida tööandja on valmis meiega vääriliselt jagama. Selles suhtes on Eestis veel palju areneda.