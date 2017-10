Esimene valija: nüüd saab aiatöid teha

Vello Oks selgitas, et kuna tuleb ilus päikesepaisteline päev, siis nad tahtsid abikaasaga jaoskonnas kiiresti ära käia ja ülejäänud päeva aiatöödele kulutada.

Marie Oks ütles, et neil polnud keeruline otsustada, kelle poolt hääletada, sest nad soovisid toetada kohalikke.



Vello Oks sõnas, et temale Käru valla liitumine Järvamaaga meeldib, sest Käru on ka varem just sellesse maakonda kuulunud. «Oleme tagasi kodumaakonnas,» lisas Marie Oks muiates.

Pärast perekond Oksa valimisjaoskonda jõudnud Jaak Aavik sõnas, et tema tuli varakult valima seetõttu, et tahab autot remontida ja nüüd on terve päev selle päralt. «Olen alati kohe hommikul ära käinud,» lisas ta.

Ka Aavik ütles, et temal polnud valida raske, sest ta teadis, kellele oma häält anda.

Türi valla ja Järvamaaga liitumise vastu polnud Aavikul midagi. «Türi on ikkagi kevadpealinn ja vana linn,» sõnas ta.

Käru valla liitumine Türi vallaga meeldib Aavikule ka seetõttu, et juba kolm aastat käib ta Türil tööl.

Suurim probleem, mis lähiajal lahendamist vajab, on Aaviku selgitusel bussi- ja rongiühendus Türiga. «Kui Türil tööl käia, siis ainult oma autoga, sest esimene rong jõuab sinna alles kell 9.20,» ütles ta.

Seni Raplamaale kuulunud Käru vald liitub Väätsa ja Türi vallaga. Omavalitsus hakkab kandma Türi valla nime ja kuulub Järvamaale. (JT)