Ühest perest tuli hääletama kolm esmavalijat

Sirje tunnistas, et natuke tuli kodus lapsi ka utsitada, et nad kõik ikka valima tuleksid. «Enamik kandidaate on palju vanemad ja nad ei tunnegi neid, pidi ikka tutvustama ja rääkima,» lisas ta.



Samas sõnas Sirje, et on laste üle uhke, sest nad kõik otsustasidki valima tulla.

18aastane Erko ütles, et temal oli juba enne valik tehtud ja see polnud keeruline. 19aastane Egeli sõnas, et tema uuris valimisbrošüüre, kuid oma lemmik tekkis kiiresti. 16aastane Raigo lisas, et tema pidas tähtsaks seda, et tulevases Järva vallavolikogus oleks ka Koeru valla inimesi.