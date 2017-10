Kakerdaja raba matkarada on seiklejate seas hinnas

EASi Turismiarenduskeskus on kokku pannud nimekirja toredatest Eesti matkaradadest, kus saab teha nii mõnusa jalutuskäigu kui ka loodust nautida.

Kakerdaja raba matkarada, 6 km

Järva maakond, Vetepere küla

Kakerdaja raba / Puhka Eestis / Anu Ansberg

See raba on Kõrvemaa üks suuremaid. Rabamassiivi suurus on ca 1000 hektarit. Rohkete laugastega maalilise kõrgraba omapäraks on raba kaheastmelisus ehk kahel kõrgusel paiknev laukavöö. Kevadel ja sügisel peatub raba laugastikul tuhandeid veelinde. Keset raba lamab Kakerdaja järv. Kakerdaja järvest kolmveerand kilomeetrit ida pool asub 2,6-hektariline liigirikka puistuga Hiiesaare soosaar, arvatavalt muistne pelgu- ja ohvripaik. Mäel on olnud ka ohvrikivi.

Keila-Joa pargi loodusrada, 3 km

Harju maakond, Keila-Joa alevik

Keila joa loodusrada / Puhka Eestis / Visit Estonia

Ringikujuline Keila-Joa pargi loodusrada kulgeb mööda Keila jõe kallast ja läbi pargi. Raja alguses on infotahvel kaardi ja üldinfoga ning rajal kaheksa kirjeldustega huvipunkti, mis tutvustavad huvitavamaid loodusobjekte ja Keila-Joa pargi ajalugu. Rekonstrueeritud on pargi trepid ja rippsillad. Raja alguses on parkla ja rajal jalapuhkamiseks istepinke. Raja ääres saab uudistada ka Mati Karmini südamete skulptuuri, mille külge pruutpaarid pulmalukke kinnitavad.

Viru raba õpperada, 3,5 km

Harju maakond, Kolga alevik

Viru raba / Puhka Eestis / Siiri Kumari

Viru raba on üks parima ligipääsuga sooradasid Eestis, läbides Lahemaale omast metsa- ja rabamaastikku. Õpperada tutvustab rabataimestikku, endiseid liivaluiteid, vallseljakut ja nõmmemetsa. Läbi raba kulgeb laudtee, mille keskel on vaatetorn. Rada on tähistatud ja viidastatud. Kuni vaatetornini (1400 m) rajatud laudtee sobib kasutamiseks ka ratastooli või lapsevankriga liikujatele. Erivajadustele mõeldes on ka torni esimesele platvormile juurdepääs.

Panga Pank, 2,5 km

Saare maakond, Panga küla

Panga pank / Puhka Eestis / Kuressaare TIK

Panga pank on Lääne-Eesti ja saarte kõrgeim aluspõhjapaljand. Panga maksimaalne kõrgus on 21,3 m. Panga ulatus on umbes 2,5 km ning mööda panga äärt kulgeb ka hakkpuidust matkarada. Rada läheb mööda panga äärt läbi metsa ning kui vesi on madal, saab köiega ronida ka panga alla, et ilusaid kive otsida ning panka alt imetleda. Rada saab alguse dolomiidist päikesekella juurest ja kulgeb vasakule.

Oandu-Ikla matkatee, 375 km

Lääne-Viru maakond, Oandu küla

Oandu-Ikla matkatee / Puhka Eestis / Visit Estonia

See kogenud matkasellile mõeldud RMK matkatee on esimene tervet Eestit läbiv matkarada. 375 kilomeetri pikkune teekond saab alguse Põhja-Eestist Lahemaa rahvuspargist Oandult, kulgeb läbi paksude Kõrvemaa metsade ja Euroopa ühe võimsaima soomaastiku – Soomaa rahvuspargi. Matkatee läbib kuut maakonda, kaht rahvusparki ja üheksat kaitseala ning lõpeb Eesti-Läti piiripunktis Iklas. Rada on tähistatud kilomeetripostide ja suunavate siltidega, mis aitavad hästi rajal püsida. Rajaäärsed infotahvlid pajatavad metsamajandusest ja -pärandist, kultuurist ja puhkamisest.

Alatskivi matkarada, 4,5 km

Tartu maakond, Alasoo küla