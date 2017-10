Lubatud tonnine saak tomatipuult jäi unistuseks

Tavaliselt saab ühelt tomatitaimelt saaki kaks-kolm kilo ehk 15-20 tomatit, tomatipuult sai Ambla vallas Aravetel asuva taimekasvatustalu peretütar Aire Pitk vaid sutsu rohkem. „Venemaalt saadud seemnepakil lubatud 1500 kilo ehk poolteist tonni jäi vaid unistuseks. Kindlasti kasvas mul tänavu ka sorte, mille saagikus oli tomatipuu omast suuremgi,” lausus ta.

Ka tomatipuu kõrgus jäi seemnepakil lubatud neljast meetrist oluliselt väiksemaks. Nendel sirgus üksinda kasvuhoones laiutanud tomatipuu vaid 2,5 meetri kõrguseks. Pitk arutles, et selle taga võib olla nii hiline mahaistumine, pere istutas taimed kasvuhoonesse juunis ja siinne ebasobiv kliima. Lisaks polnud tänavu ka tomatile sobilik kasvuaasta. "Proovime järgmisel aastal uuesti ja siis taimed vähemalt varem maha istutada,” lausus ta.

Kui tänavu kasvas aiapidamisega elatist teeniva talupere aias üle 200 erineva tomatitaime, siis on arvata, et neid on järgmisel aastal vähemalt sama palju. „Pigem ikka rohkem, sest uusi sorte tuleb ju aina peale. Eriti on hakatud neid sisse tooma Venemaalt. Sealne tomat sobibki meie kliimasse paremini kui Hollandist toodud ja on ka pehmema koorega,” teadis Pitk. Talupere kasvatab lilli ja köögivilju osaühingu Mägise Aed nime all.