Kaupleja peab keeruka toote puhul andma tarbijale eestikeelse kasutusjuhendi

Nõuetekohase kasutusjuhendi kaasa andmisega seonduvaid probleeme esineb kõige enam tehnikakaupu müüvate kauplejatega ning alanud jõuluostude perioodil ja suurte müügimahtude puhul tasub kauplejatel olla kasutusjuhendi osas hoolikas. Aus kaupleja austab oma kliente ning ei pane neid ebameeldivasse olukorda, mil nad koju jõudes avastavad, et kasutusjuhend puudub ning neil puudub teave ja oskus asja seadistamiseks ning kasutamiseks.

Tarbijakaitseseadus kohustab kauplejat andma tarbijale tehniliselt keerukate toodete puhul sellise kasutusjuhendi, mis oleks eesti keeles ning sisaldab juhiseid vähemalt asja sihipäraseks kasutamiseks, hooldamiseks, paigaldamiseks, kokkupanekuks ja säilitamiseks. Kasutusjuhendi puudumise korral võib mõne keerulisema toote kasutamine osutuda tavalisele keskmisele tarbijale oluliselt raskendatuks kui mitte võimatuks. Kuivõrd nõuetekohane kasutusjuhend on osa tootest ning kui juhend puudub, on tegu lepingutingimustele mittevastava tootega, mille osas vastutab kaupleja. Taolised olukorrad, mil tarbija on kasutusjuhendi puudumisest või puudulikkusest põhjustatud kasutamisel tehtud veaga põhjustanud rikke, võivad tuua kaasa pikki vaidlusi tarbija ja kaupleja vahel.

Kuigi kasutusjuhend peab olema kaubaga kaasas üldiselt paberkandjal, siis võib tarbija kauplejaga kokku leppida ka teistsuguses kasutusjuhendi esitamise viisis, näiteks saadab kaupleja selle tarbijale e-postiga.

Sagedasti on ette tulnud juhtumeid, kus kaupleja väidab, et tootja või hulgimüüja pole toote juurde lisanud kasutusjuhendit ning seetõttu ei vastuta ta kasutusjuhendi puudumise eest, suunates tarbija kasutusjuhendi saamiseks edasi tootja või hulgimüüja poole. Selline tegevus kaupleja poolt ei ole korrektne. Toote ja selle juurde kuuluvate dokumentide eest, mis ei vasta lepingutingimustele, vastutab kaupleja. Kauplejal tuleb tarbijale anda eestikeelne kasutusjuhend sõltumata sellest, kas tootja on selle teinud eesti keeles või mitte. Vajadusel peab kaupleja hoolitsema võõrkeelse juhendi tõlkimise eest.

Tarbijakaitseamet soovitab tarbijatel juba kaupluses ostu sooritades veenduda, kas eestikeelne kasutusjuhend on olemas ning vajadusel küsida seda müüjalt. Kui teenindaja kahtleb, siis tasub poes kindluse saamiseks teenindajaga koos müügipakend avada ja üle kontrollida. Tihti on pakendis küll mitmes erinevas keeles pabereid ja dokumente, kuid eestikeelne kasutusjuhend puudub. Kui eestikeelse kasutusjuhendi puudumine selgub alles pärast ostmist, ei tohiks asuda seadet kasutama, vaid tuleks seda kohe küsida kauplejalt.