Jõulukaartide saatmiseks on jäänud viimased päevad

Omniva postiäri juhi Mari Allese sõnul on just jõulueelne nädal kirjade saatmise osas aasta populaarseim. „Kogu aasta jooksul saadetakse Eestis ligikaudu kaks miljonit margiga kirja ja postkaarti. Koguni miljoni, ehk pooled neist, moodustavad jõulukirjad ja kaardid,“ selgitas Allese.

Kui jõulukaart ning postmark on veel soetamata, siis seda on võimalik teha muretult nii veebis kui ka ligi 300 edasimüüja juures ning postkontoritest ja postipunktidest üle Eesti. Lisaks on Omniva jõulukuuks paigaldanud populaarseimatesse kaubanduskeskustesse ning Tallinna Jõuluturule ajutised jõulukirjakastid, et jõulusoovide teele panemine inimestele võimalikult lihtsaks teha. „Eelmise aasta põhjal oli näha, et käesoleval digiajastul on inimeste huvi füüsiliste jõulukaartide saatmise vastu erakordselt suur. Seetõttu otsustasime kirjakastid tuua neisse asukohtadesse, kus kirja saab teele panna muude toimetuste kõrvalt,“ selgitas Allese.

Ajutised jõulukirjakastid on paigaldatud just inimeste poolt kõige külastavamatesse kohtadesse, kust on ühtlasi võimalik soetada lõhnavat jõulupostmarki, postkaarte ning ümbrikuid. Jõulukirjakasti leiab, Tallinna Jõuluturult, Viru Keskuse aatriumist, Tartu ning Tallinna Kaubamajast, Stockmannist, Mustamäe Keskusest, Ülemiste Keskusest, Rocca al Mare keskuse Prisma infoleti juurest ning Kristiine Keskuse ja Narva Astri keskuse postkontoritest.

Viimane päev, millal kirjad enne jõule inimeste postkastidesse jõuavad, on reede 22. detsember. Seetõttu peaks eestisisesed kirjad postitama hiljemalt 21. detsembril enne lõunat. Kindlasti tuleks jälgida ka konkreetse kirjakasti tühjendamisaegu, et kiri jõuludeks kirjakasti ootama ei jääks.

Spetsiaalselt jõulukirjade tarbeks andis Omniva novembrikuus välja kaneelilõhnalised jõulumargid, mille müügist toetatakse SOS Lasteküla. Jõulumarkide komplektid on müügis kõikides postkontorites ning ligi 300 müügipunktis üle Eesti. Postmarkide vahendajaid on võimalik leida maakonniti Omniva kodulehelt. Samuti on võimalik postmarke, postkaarte ning ümbrikuid soetada ka Omniva e-poest.