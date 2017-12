Lugeja küsib: Jõulu ajal on poodides hullumaja ja klienditeenindajana on sel perioodil puhkepauside pidamine keeruline. Tunnen, et olen selle tõttu tööpäeva lõpuks täiesti läbi. Kas mul on õigus kasutada oma ettenähtud puhkepause ka kiirel jõulu ajal, kui poes on inimesi palju ja järjekorrad on pikad?