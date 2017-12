Käru kirikus kuuleb teisel jõulupühal kontserti

Artistid esitavad vahetul aastalõpukontserdil üheskoos üksteise loomingut ja oma lemmiklugusid.

KÄRU KIRIK

Lihtne ja kaunis klassitsistliku interjööriga Käru puukirik on ehitatud 1860. Altar ja kantsel on pseudogooti stiilis. Oluline on teada, et Käru kirik on üks vähestest Eestis tänaseni säilinud puukirikutest ning mille tornikell pärineb aastast 1771. Käru kirik on teada ka oma hea akustika poolest milles saab taaskord veenduda teisel jõulupühal.