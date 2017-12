Jõuluvana jagab Türil peredele pakke

Türi kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe sõnas, et kui mitmel varasemal aastal on Türi linnas olnud võimalus tellida omale koju jõulutaat, kes saabus vastavalt ilmastikuoludele kohale kas hobusaani või – vankriga. Tänavu võtab jõulutaat koha sisse kesklinna parki üles seatud piparkoogimajas. „Kõigil peredel pole võimalust ju jõulutaati koju tellida, kuid lapsed ikka tahavad just jõulutaadi käest pakki saada. Et küsijaid on olnud tänavugi, lõime siis taas sellise võimaluse,” sõnas ta.

Jõuluvana hakkab Türil kesklinna pargi piparkoogimajas peredele pakke jagama kl 15. Lapsevanematele on kingikott täitmiseks avatud kella 14st kultuurikeskuse fuajees.

Varasemate aastate põhjal usub Välimäe, et tänavugi on jõuluvanal jagada ohtralt kingipakke. „Lisaks linnaperedele on jõuluvana juurde tuldud lausa kaugemaltki, isegi Paidest. Meiegi pere kingipakk saabub just piparkoogimaja juurde tulnud jõuluvana kaudu,” lisas ta.

Lapsed saavad kingikoti kätte luuletuse või laulu eest.