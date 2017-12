Haiglas olevate lasteni jõudis rekordarv isetehtud mänguasju

Heade toetajate ja vabatahtlike abiga said kõik haiglas viibivad lapsed jõulupakid, kus lisaks maiustustele ja mänguasjadele, olid ka toredad isetehtud mänguasjad, mida vabatahtlik Laura Sillari eestvedamisel saadeti heade Eesti inimeste poolt kokku üle 700. Korraldajate sõnul on see kõigi aegade rekord ja inimeste heatahtlikkus äärmiselt liigutav.

„Ka vastuvõtt haiglates on olnud väga südantsoojendav. Lapsed on olnud rõõmsalt üllatunud – nad ei ole osanud lootagi, et jõuluvana nende juurde haiglasse saabub. Paljud vanemad ja haiglatöötajad on tulnud meid tänama,” rääkis MTÜ Naerata Ometi juhatuse esimees Kuno Kompus.

Ringkäiku alustati Tallinna Lastehaiglast, kus praegu veedab oma jõuluaega üle 100 lapse ja noore. Meeleolu aitasid luua ükssarvikuks riietatud Aili Sture ja lastele esinesid Lea Dali Lion ning Ave Marie Tuherm. Järgnevatel päevadel said jõuluüllatuse osalisteks ka kõigi teiste Eesti maakondade haiglates, sh ka Järvamaa haiglas viibivad lapsed.

Projekti „Jõulud haiglas“ korraldab MTÜ Naerata Ometi koos heade toetajatega juba üheksandat aastat.

MTÜ Naerata Ometi tegutseb alates 2009. aastast ning abistab üle Eesti puuduses elavaid peresid ja erivajadusega lapsi.