Kuidas raisata jõulude ajal vähem toitu?

Algatuse Kingi Targalt eestvedaja Katrin Pärgmäe sõnul on jõulud oluliselt mõnusamad, kui toidukoguseid planeerides olla realistlik, veeta rohkem aega õues ning süüa kvaliteetset toitu. “Kui on näha, et eelmisel aastal jäi jõulude ajal suur kogus toitu üle, siis võib sel korral julgelt koguseid vähendada ja pöörata tähelepanu sellele, et toit oleks kodumaine ning puhas. Osa meie toidust tuleb arengumaadest, kus on puudus nii põllumaast kui veest. Toidu raiskamine hävitab loodusvarasid nagu vesi ja põllumaa, tekitab tarbetut prügi ning aitab kaasa kliimamuutuste tekkele.”

Kingi Targalt kogus kokku nipid, kuidas jõulude ajal vähem toitu raisata. Poes Eelista hooajalist ja kodumaist toitu. Võimalusel on mõistlik valida puu- või juurvilju, mille valmistamiseks ja meieni toimetamiseks on kulutatud kõige vähem energiat – tasub eelistada hooajalist kaupa. Ka troopiliste puuviljade kasvatamiseks on vähem energiat kulutatud, kui nad on hooajal kasvanud. Kodumaised viljad on aga eriti suur loodussääst.

Osta vähem, aga paremat liha. ÜRO värske raporti hinnangul on liha tootmine keskkonnale sama kahjulik kui fossiilkütused. Harva ja kvaliteetset kodumaist liha süües aitame kaasa metsade säästmisele ja toiduhindade langemisele maailmaturul.

Vaata toidu päritolu. Jõulude ajal mõeldakse tavapärasest rohkem kaaslaste heaolule. Toitu ostes paneme tähele, kes on meie toidulaual oleva toidu kasvatanud. Hästi planeeritud pidusöök säästab keskkonda ja austab toidu kasvatanud talunikke.

Säilivustähtaeg. Toitu ostes vaata “parim enne” kuupäeva, et saaksid järele jäänud toitu kasutada ka peale jõululaupäeva.

Pakendid. Valides vähem pakendatud toidukaubad ja vältides kilekottide kasutamist, aitame kaasa puhtamale loodusele üle kogu maailma. Suurepäraseid näpunäiteid kilekottide eest pagemiseks annab Killerkott. Koju jõudes Ostudega koju tulles tõsta külmkapis vanemad toiduained ettepoole. Nii vähendad riski, et samal ajal on avatud mitu sama toote pakki, millest osad juba hallitavad.

Vaata, kas pühade ettevalmistustega seotud tööd (nagu poes käimine, kraamimine, toiduvalmistamine, köögi koristamine jne) jagunevad pereliikmete vahel enam-vähem võrdselt. Et kõigil oleksid mõnusad pühad. Lauas Ära kuhja taldrikutele võimalikult palju toitu, külalised saavad ise soovi korral juurde tõsta.

Joo kraanivett. Pudelivee tootmine on kraaniveest 2000 korda energiamahukam. Lisaks toodab see väga aeglaselt lagunevaid jäätmeid plastikpudelite näol. Mõistlik on juua värsket ja mõnusat kraanivett. Miks mitte hankida ka taaskasutatav ja kaasaskantav pudel? Jäägid Kasuta jääke nutikalt – lihaülejääkidest, veidi nässakatest juurviljadest ja veinilõpust saab imehea puljongi või kastmepõhja. Puuviljadest saab teha tervisliku kokteili või magustoidu.

Sügavkülmuta – kui toitu jäi palju üle, siis pane osa sellest väikeste portsonitena sügavkülma. Neid on hiljem mugav kasutada, kui on vaja ruttu toekat lõunat.

Kontrolli oma külmkapi tervist – toit säilib kõige paremini 1 ja 5 kraadi vahel.

Vii toidu valmistamisel tekkinud jäägid komposti või biojäätmete konteinerisse. Kui Sul on aed, tee endale kompostihunnik ja vii sinna jäätmeid ka talvel. Nii vähendad prügi kogust ja saad järgmisel aastal hea mulla.

Kingi Targalt algatuse eesmärk on vähendada jõulude ökoloogilist jalajälge ning pakkuda lahendusi neile, kes on väsinud lõputust poodlemisest ning soovivad teha teadlikke kingivalikuid.

Kingi Targalt algatuse leht.