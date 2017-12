Ringhäälingumuuseum tõi fondihoidlast välja haruldused

Ringhäälingumuuseum vahetab ajutisi näitusi pidevalt, kuid püsiekspositsiooni põhjaliku uuendamiseni jõuti nüüd, kui selle avamisest on möödunud 16 aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Ringhäälingumuuseumi direktor Juhan Sihver märkis, et uue püsinäituse loomise üks idee on võimalikult palju museaale hoidlatest välja tuua.

Püsinäituse uus kujundus võimaldab oluliselt rohkem näidata ringhäälingu ajalooga seotud fotosid ja dokumente. Uued õhulised vitriinid valmisid kunstnik Silver Vahtre jooniste järgi ja nüüd saab välja panna ka haruldasi esemeid, mida pole kunagi varem näidatud.