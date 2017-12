Noored loodavad kodu valmimisel jõuluimele

Patriootlike noorte hulk kasvab

Ruumide lammutus- ja ehitustöödes lõid kaasa ka noorkotkad ise. Tänusõnad ütles Margus Allik edasi kogukonnakeskuse eestvedajatele, kes korraldasid nende ruumides krohvimistalgud.

Kümmekond aastat veelgi varem kui Mariah Carey hakkas Inglise popduo Wham jõulude ajal inimesi kummitama looga «Last Christmas, I gave you my heart, But the very next day you gave it away» (kinkisin sulle oma südame, kuid sa andsid selle kingituse ära – toim).

Türi Hundi rühma südame, kooskäimis- ja tegutsemissooviga on endiselt kõik korras. Õigem oleks öelda, et rühma süda põksub tugevamini kui eales varem.

Metsas hakkamasaamisest huvitatud patriootlikke noori tuleb Margus Alliku ütlust mööda ühe juurde, ruumid on valmimisel, juba paar kuud tagasi sai teoks suur unistus – Hundi rühma embleeme kandev UAZ-452 marki buss.

Ka sellesse projekti, nii kere- kui ka mootoritöödesse, andis oma osa jõudumööda kogu rühm. Ainult nii oli võimalik, et jaanuaris saadud vanarauapressi sobiv kandidaat vuntsiti augustiks tehnoülevaatuse kõlblikuks.

Ka see UAZ buss leidis ruumide ehitamisel palju rakendust. Küll toodi sellega pisikesed ehitusmehed platsile, küll neile toitu, küll ehitusmaterjale.

TOETA Saaja nimi: Kaitseliit Saaja konto: EE461010022002422007 viite nr: 62020100054

Laealusest peidikust tulid välja padrunid

Vana maja seinad on näinud nii mõndagi, nii neis elanud inimesi kui ka juhtunud sündmusi.

Nii tuli ka Türi kogukonnaseltsi majas Noorte Kotkaste Hundi rühma tulevastest ruumidest välja üks tikutops 6,5 mm püstolipadrunitega.

Margus Allik pakkus tikutopsi etiketi järgi, et leid võib pärineda 1940-50ndatest aastatest. «Ajalehenumbrid, mis tapeedikihtide alt välja tulid, olid ka 1957. aastast,» ütles ta. «Maja iseenesest on muidugi palju vanem, eks remontigi on neis ruumides kindlasti korduvalt tehtud.» (JT)