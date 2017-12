Naerusuised inimesed võtsid klaaslibedate teede kiuste ette "Pekist priiks" jõulumatka

Matk kulgeb erinevatel Järvamaa teedel. Orienteeriv pikkus on 40–45 kilomeetrit.

Matka formaat on 5 + 5 ehk 5 minutit jooksu ja 5 minutit kõndi. Jooksutempo on umbes 6 min/km.

Ettevõtmise üks korraldajaid Neeme Gross kinnitas Järva Teatajale, et olenemata osalejate arvust toimub "Pekist priiks" jõulumatk Türil kindlasti. "Liigume nii mööda kergliiklusteid, metsaradu kui kõrvalteid," avaldas ta. "Osad teevad kaasa poolel distantsil ja neid võiks oodata ujula juurde tagasi nii kl 14ks. Täispikal maal osalejaid võiks matkaks kuluda vast 6-8 tundi."

Matkal on tempomeistrite liikumistempo järgi paika pandud eri liikumisgrupid. Eelmise töönädala lõpuks oli matkale kirjapannuid 30, nüüd juba rohkem.

See on esimene kord Türil "Pekist priiks" matka korraldada. Varem on sellises formaadis liikumisüritus toimunud Tallinna ja Tartu ümbruses.

Sellises formaadis pühade jooks-matkade algataja on triatloniklubi TriSmile eestvedaja, Paidest pärit Ain-Alar Juhanson.

TriSmile turundus- ja kommunikatsioonijuht Kalmar Kurs ütles, et Tartus startis matkale 145 osalejat ning Tallinnas 130 osalejat. „Oleme seega saanud teisel pühal liikuma sadu inimesi.“

"Pekist priiks" formaadis matku tehakse ka mujal Eestis. Lääne-Virumaal matkatakse täna näiteks "Jõuluks koju" ehk Käsmust Rakverre. Loe lisaks siit!