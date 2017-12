Noor pere kaotas põlengus uue kodu

Majaperemees Andres Alev ütles, et õnnetuse hetkel oli ta abikaasa ja lastega naise vanematel külas. Oma maja palus ta vahepeal kütma minna õel Anni Alevil, kes tulekahju puhkemise hetkel parasjagu oligi seda tegemas.

Anni Alev ütles, et tuli võis alguse saada küttekoldest, kuid miks, pole tal aimugi. «Selle selgitab päästeameti ekspertiis,» sõnas ta.

Sel hetkel, kui ta mõistis, et maja on tuleohus, helistas ta kohe häirekeskusse ning tõttas ise naabrite juurde abi otsima. «Kõik toimus nii kiiresti. Päästjate saabumise ajaks oli maja juba leekides,» sõnas ta.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et õnnetuspaika tõttasid päästjad kõikidest Järvamaa komandodest ning abijõud saabusid ka Tapalt ning Järva-Jaani vabatahtlikust päästekomandost.

Kohapeal alustasid päästjad kohe kustustustöid nii seest kui väljast, kuid juba tund pärast esmateate edastamist kukkus sisse hoone katus ning hoones sees ei olnud enam võimalik kustutada.

Kell 20.21 saadi tulele piir ja jätkus järelkustutus. Kell 00.20 oli põleng kustutatud, kuid järelkustutus jätkus ka järgmisel päeval.

Kohe koju tagasi sõitnud Andres Alev ütles, et teda ees oodanud vaatepilt oli õõvastav. Millest võis tuli alguse saada, ei osanud ta aimatagi. «Kasutasime maja kütmiseks kaminahju, mille ventilaatorid ajasid sooja majas laiali. Võimalik, et just sealtkaudu pääses tuli hoones nii kiirelt levima,» lausus ta.

Mingeid puudujääke ei teadnud ta küttekoldel olevat. «Mina ostsin selle maja juba renoveeritult ega teinud ise suurt midagi. Turvatunde küttekolde suhtes andis teadmine, et alles sügisel käis majas korstnapühkija, kes kinnitas oma aktiga, et kõik on korras,» selgitas ta.

Pühade ajal puutusid päästjad Järvamaal kokku kolme tõsisema tulekahjuga. Kõige suurem neist oli Roosna-Allikul, mis jättis koduta noore pere. Kahes põlengus Paides ja Roosna-Allikul said kannatada korterid, kust päästeti suitsulõksu jäänud inimesed.

Roosna-Allikul 1962. aastal ehitatud nelja korteriga vanast kivimajast ilusaks ühepereelamuks remonditud majast ilma jäänud Andres Alev ütles, et hoone oli ostetud pangalaenuga ja seetõttu kindlustatud. «Kindlustus ootab ära nii päästeameti kui ka oma eksperdi arvamuse ja teeb siis otsuse, kui palju ja mida annab taastada. Võimalik, et kogu maja tuleb vundamendini maha lammutada ja uus ehitada,» lausus ta.

Andres Alev märkis, et vaatamata õudusele, mis nende peret tabas, tänab ta õnne, et ükski inimene kannatada ei saanud. Küll jäi tulle pere kass, kelle päästjad leidsid majast järelkustutuse käigus. «Kui tulekahju oleks puhkenud siis, kui oleksime ise kodus olnud, võinuks tagajärjed olla palju hullemad. Sellele ei taha mõeldagi,» sõnas ta.

Õnnetuse järel on Alevite pere saanud eestimaalastelt palju abi. «Lastele on toodud riideid, mänguasju ja muud vajalikku. Ka ise saame riietega enam-vähem hakkama,» lausus ta.