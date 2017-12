Helga Valk pälvis Järvamaa teenetemärgi

Rainer Eidemiller ütles, et Helga Valk sai 1950. aastal Paide rajooni koduloomuuseumi direktoriks. Just tema algatatud ja korraldatud on muuseumi kolimine praegusse, Lembitu pargis asuvasse majja, kuhu koliti sisse 1956. aastal. Helga korraldas isiklikult ka selle hoone remondi ja kohandamise muuseumimajaks sellisel kujul nagu me seda maja siiani teame. Aastal 1961 lahkus Helga muuseumijuhi kohalt ning oli kuni 1963. aastani Paide kultuurimaja direktor. „Praegu tegutseb Helga Paide Wabalinna majas, kududes kaltsuvaipasid ja olles oma positiivse ellusuhtumisega kõigile rõõmuks,“ lisas Eidemiller.

Rainer Eidemiller andis Helga Valgule teenetemärgi üle päev peale tema 91. sünnipäeva, 28. detsembril.

Järvamaa teenetemärk on asutatud 2001. aastal. Kokku autasustati aastate jooksul Järvamaa teenetemärgiga 218 inimest.