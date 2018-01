SA Eesti Lastefond annab teada, et kuna riik ei toetanud nende projekti "Üleriigiline tugi(võrgustik) psüühikahäiretega (sh ATHga) laste vanematele“, on tugirühmade jätkumine suure kahtluse all. Ministeerium soovitab otsida teisi katteallikaid.