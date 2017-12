Paide fotograaf püüab pidulised pildile

Maive Premet balli korraldusmeeskonnast ütles, et pildistamisnurk on sellisel üritusel omal kohal, sest inimesed panevad ennast ju pidulikumalt riidesse, sätivad soenguid ja naised teevad meigi. «Ennast kaunina tundes on ju hea pildile jääda,» sõnas ta.

Fotograaf Virge Võsujalg pildistab vitraaži all alates kella 21.30-st ja teeb seda kuni südaööni välja.

Pildid ilmuvad Paide muusika- ja teatrimaja Facebooki lehele virtuaalsel kujul, kust saab endale sobivad alla laadida ja ilmutada.