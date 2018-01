Terviserajad ootavad täna rahvast tervislikult aastat alustama

Uusaastalubadused kipuvad täituma, kui sa ise neile kaasa aitad. Sihtasutus Eesti Terviserajad kutsub kõiki üles uue aasta esimesel päeval oma kodulähedasele terviserajale, et uusaastalubadused saaksid kenasti läbi mõeldud ja esimesed sammud tehtud.

"Tule õue, terviserajale ja tee üks tiir või kaks. Siin ei ole lahtiolekuaegasid, hapnikupuudust ega liikmemaksu. Tule, millal saad. Siin ei huvita kedagi, kui kiiresti või aeglaselt sa liigud. Peamine, et sa ise õnnelik oled," kirjutavad nad üleskutses.

Ettevõtmise eesmärk on innustada rahvas pühade järgselt rohkem liikuma. Väike lootus on seegi, et kui aasta esimene päev meeldivalt värskes õhus veeta, siis pakub samasugust rõõmu terve aasta.