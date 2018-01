Noored saavad koolitust meediakriitikast

Paide avatud noortekeskuse juhataja Margit Udami selgitust mööda saab koolitusel teada, kuidas osata paremini läbi näha nõrgalt argumenteeritud väiteid meedias, eristada demagoogiat argumentidest ning osata kriitiliselt allikatele läheneda. «Kui sellised teemad huvitavad ning noor tahab teada, kuidas meedias kajastatavasse suhtuda, siis on selline koolitus igati asjakohane,» soovitas ta.

Koolitus kannab pealkirja "Argument ja ümberlüke". Koolitajad on Sigrid Solnik ja Marleen Pedjasaar Speaksmartist. Nad selgitavd, mis on argument ja kuidas see hästi toimima panna. Samuti õpetavad nad edastama sõnumeid ning enda ja sõprade meediteadlikkust tõstma.

Koolitus algab Paide avatud noortekeskuses kell 16.

Koolitus on tasuta. Kaugemalt tulijaile pakub noortekeskus tasuta majutust ja hüvitab sõidukulud.

Registreeruda saab siin