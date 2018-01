Kui keegi oleks veel nädalapäevad tagasi öelnud, et läheb Mäekülla pitsat sööma, poleks olnud kahtlustki, et ta teeb seda Mäeküla Peatuses. Nüüd on variante kaks, sest pühade eel avas kõrtsiga samas majas uksed uus, samuti pitsasid pakkuv kohvik.