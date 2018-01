Eesti muusikud kutsuvad üles aitama kolme lapse ema võitlust ajukasvajaga

Kristi (39) loo tõi hiljuti avalikuks ka vähiravifond «Kingitud elu», kes levitas abipalvet toetada noore naise kallist ravi Facebooki ja kodulehe vahendusel. 27. jaanuaril korraldab Kristi aitamiseks heategevusliku kontserdi ka Paide segarahvatantsurühm Loomisel, kelle ridades Kristi enne haigust tantsis.

Vähiravifondi «Kingitud elu» juhataja Toivo Tänavsuu ütles Reporterile, et Kristi ise ja tema perekond ise ei soovinud avalikkuse ees üles astuda. «Vähiravifond on Kristi paranemist toetanud möödunud aasta algusest ja see on osutunud tõhusaks,» täpsustas ta.

Seetõttu on Tänavsuu olukorraga hästi kursis. Ta rääkis, et Kristi käis viimati detsembris arsti juures, kus analüüsid näitasid, et haiguse kulg on peatunud. «Varasemate tulemustega võrreldes selgus isegi, et kasvaja on vähenenud,» märkis ta.

Tänavsuu teada on Kristi tegus ning toimetab oma kodus nii palju kui tervis vähegi lubab. «Tema ravi jätkub ja just selle tarvis ongi vaja koguda raha,» sõnas ta.