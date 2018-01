Maakond ei kao koos maavalitsusega

Järvamaa üks valusaimaid perioode algas selle sajandi algusaastatel, kui kogu riigiaparaat hakkas hoolega tsentraliseerima, riigiasutusi ja ametikohti koondama ja Tallinna konsolideerima.

Ka minu ametiaja jooksul autoroolis üle 100 000 läbitud kilomeetrist ning tuhandetest vajutatud ukselinkidest ja peetud läbirääkimistest on valdav osa olnud selleks, et tõendada Tallinnas võimu- ja ametkondade koridorides, et elu on võimalik ka väljaspool Tallinna kuldset ja hõbedast ringi, kuid vajab kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks ja arenguks riigi kohalolekut ennekõike oma teenustena alustades elektri- ja bussiühendustest ning lõpetades hariduse, haigla ja sünnitusmajaga.

On palju hetki, mis ei unune ilmselt iial, mil nii mõnegi asutuse kohalolu jätkumine või suurinvesteering rippus juuksekarva otsas ja lõppes Järvamaale lõppkokkuvõttes ikka hästi.

Paraku on ka hetki, kus vaatamata kõigile pingutustele tuli nentida, et maavanema käed jäävad lühikeseks. Iga sellise hetkega sai minule aina selgemaks veendumus, et niikaua, kuni me ühiselt ühe omavalitsusena Järvamaa eest ei seisa, raiskame end, oma aega ja ressurssi maakonnasisesele susimisele ja võitlusele, niikaua pole meil ka jõudu, et Järvamaa arengus tõsiseid samme edasi astuda ning leida lahendusi meid kammitsevatele valusatele probleemidele, muuhulgas pidevale elanikkonna vähenemisele.

Sellest aastast maavalitsust enam ei ole ja Järvamaal on alles kolm omavalitsust. Järvamaa edasise arengu ja püsimajäämise seisukohalt on ääretult oluline, et keeruliste aegade kiuste ei unustaks Paide linn ning Türi ja Järva vald oma siseprobleemide ja -võitude kõrval ära seda, et nad on osa millestki suuremast. Mõistetaks, et nii nagu ei saa katla ühes otsas keeta paksemat suppi, ei saa Türi õitseda, kui läheb kehvasti Paidel või Järva vallal, ning vastupidi.

Ka maakonna poliitikutel tuleks leida märksa laiapõhjalisem koostöövorm, sest Järvamaa mured, rõõmud ja proovikivid ei saa jääda ühe erakonna või kolme omavalitsusjuhi õlgadele, meie jõud käib sellest üle vaid ühiselt.

Olen oma kõnedes ikka ja jälle rõhutanud, et Järvamaa on unistuste täitumise maa. Nii nagu 100 aastat tagasi rõhutati Eesti omariiklusele aluse pannud iseseisvusmanifestis kogu riigi kohta, julgen mina ka riigi- ja haldusreformi järel täie meelekindlusega öelda, et Järvamaa seisab endiselt lootusrikka tuleviku lävel ja siin on võimalik oma unistusi ellu viia.

Lähiaastad toovad meile muuhulgas kauaoodatud riigigümnaasiumi, Baltimaade moodsaima piimatööstuse ja neljarealise maantee Mäoni, mis annab võimaluse ka oma suurimaid unistusi, mis Järvamaale tõesti ära ei mahu, ellu viia Tallinnas, kuid elada ikka suurepärase elukeskkonnaga armsal Järvamaal siin Eestimaa südames.

Post scriptum!

Eile tähistasime Vabadussõja vaherahu aastapäeva. Loodan siiralt, et maavalitsuse ja seniste omavalitsuste kadumisega ei rohtu teed meie ausammaste juurde ning unustusehõlma ei vaju ka Järvamaale nii iseloomulikud traditsioonid, kombed ja ühisüritused, mis on aastakümnetega saanud järvakaks olemise ja meie identiteedi põlisosaks.