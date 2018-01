Kas Väätsa Agro väetab põldu juba piimaga?

Väätsa Agro juht Margus Muld sõnas, et Lõõlas sattus põllule piim tõesti nende farmikompleksist ja seda trakotisti tööalase apsaka tõttu. „Me ei väeta põldu piimaga. Piim sattus põllule vasikafarmi pesuvee mahutist, kus on vasikate piimajooturite pesuvesi, mida me regulaarselt tühjendame. Traktorist pidi seegi kord sealt võetu tühjendama laguuni, kuid millegipärast ei teinud ta seda seekord nii hoolikalt kui vaja,” sõnas ta.

Muld lisas, et sama tsisterniga veavad nad ka vihmavett. Nii seekord juhtuski, et põllule sattus vihmaveega lahjendatuna liiga palju piima. „Vestlesime traktoristiga ja ta mõistis oma apskat. Loodame, et sellist asja rohkem ei juhtu. Ta sai kindlasti aru, et tuleb tähelepanelikum olla,” lausus ta.

Väätsa Agro Lõõla farmikompleks on üle 2000 looma, neist pooled lüpsilehmad. Farmikompleks on üks suurimaid Baltikumis.