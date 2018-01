Arvo ja Kersti Sarapuu: pere hoiab raskel ajal kokku

Teisipäev on kõige lihtsam päev, siis on riigikogu istung ja komisjon ning õhtuti tulen tavaliselt Paidesse nõupidamistele. Kolmapäeviti algab kell 9 peaministri juures nõupidamine – nii et lähen teisipäeva õhtuti tavaliselt linna tagasi, sest muidu ei saa lihtsalt linna sisse. Päev jätkub fraktsiooni koosoleku ja istungiga, mis lõpeb päevakorra ammendumisel, nendesse päevadesse on langenud ka ööistungid.

See on ju see, mida olete opositsioonis olles oodanud ja igatsenud?

KERSTI: Fraktsioonijuhi rolli ei osanud küll ette näha. Samas on see usalduse ja meeskonnatöö küsimus. Kõik 27 fraktsiooni liiget peavadki olema nagu orkester, kus igaüks peab tundma vastutust peaministri partei fraktsiooni liikmena.

Mul on hea meel, et oleme suutnud kõiki ühtsena koos hoida igaüht motiveerides, kuulates ning ka tehtud ettepanekute elluviimises kaasa aidata. Nad on tublid.

Meil on loomulikult palju erinevaid arusaamu, ja muidugi me vaidleme, sest igaühel on omad tõekspidamised, aga koalitsioonis olles ei saa puldis rääkida ainult seda, mis endale meeldib. Partneritega koos valitsedes tuleb teha asju, mis ei meeldi, tuleb teha kompromisse.

Kui palju jääb teil aega veel Järvamaa asja ajada?

KERSTI: Tavariigikogulasena oli tõesti aega rohkem, aga praegu on võimalusi tunduvalt rohkem. Jaak Aabiga räägime pidevalt töökohtade Järvamaale toomisest, sest siit käivad inimesed Tallinna tööle iga päev.

Eks see vaikselt hakkab tulema ka, sest Jaak Aab juba ütles, kuidas ministeeriumis ametnikud on avaldanud valmisolekut mujal Eestis töötada. Väga oluline on haridusküsimused: Mailis Reps on suure töö ära teinud uue põhikooli ja riigigümnaasiumi ehitamises. Ka järgnevateks nädalateks on plaanitud juba uued kokkusaamised.

Arvo kutsub Kersti elutuppa, et teha veel üks ühine pilt valgel diivanil. Ta sätib diivani paika, sest taust on ka oluline. Paneb käe ümber Kersti õlgade ja teise käega haarab sõrmedest. Vana-aastaõhtul täitus neil 45 abieluaastat.

«Vaatame nüüd sinna!» juhendab Arvo naist kaamerasse vaatama. Fotograaf palub lisada naeratuse. «Arvo on eluaeg selline organiseerija olnud, aga nüüd ma allun tema juhtimisele paremini,» lausub Kersti muiates.

Suvel käivitub maakondades tasuta ühistransport. Mida see Järvamale tähendab?

ARVO: Maapiirkondadele, vähemalt Järvamaale on suurepärane, et ühistranspordi korraldus anti maakondlikele keskustele, mitte maanteeametile.

Kuidas maanteeamet teab seal Tallinnas, milline liin kuhu sõitma peaks? Tänaseks päevaks on Järvamaa eeskujul ühistranspordikeskused loodud pea kõikjale Eestis. On heidetud ette, et mis tasuta transport, parem arendage liinivõrku, aga raha jätkub ju mõlemale, kui selgitada välja kohalike bussiliinide vajadused.

Arvo ja Kersti Sarapuu | FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

KERSTI: Riigieelarves on 21 miljonit eurot ühistranspordi korralduseks, sellest 11 miljonit tasuta transpordi tarbeks.

ARVO: See on ühistranspordikeskuste otsustada, kuhu nad selle summa suunavad, ja nende korraldada, et koos kohalike omavalitsuste ja elanikega leitaks parimad lahendused bussiliinide graafikute koostamiseks.