Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juht: maavalitsused oleks võinud edasi töötada

»Samuti ei pea ma õigeks, et riigikogu liikmed osalevad kohalike omavalitsuste volikogude töös. Suure poliitika toomine maavolikogudesse on mõjunud pigem halvasti," ütles ta.

Sarapuu kandideeris Paide linnavolikokku, kuid on praegu oma volitused linnavolikogus peatanud.



