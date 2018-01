Türilane paiskas turule magusa pitsa

Türi Pizza&Pasta söögikohta pidav Kaido Lepik tunnistas, et eelmisest reedest turule paisatud esimest magusat pitsat tuleb algul külastajatele küll üsna tungivalt pakkuda. „Inimesed tunnevad selle vastu huvi, kuid kardavad proovida. Kõik on ikkagi harjunud soolase pizzaga. Õnneks need, kes proovivad, on olnud selle šokolaadipitsa väga meeldivas maitses lausa üllatunud,“ lausus ta.

Nii on Lepik seda meelt, et sõbra soovitusel sündinud esimene magus pitsa on õige valik. „Kui sõber magusa pitsa tegemisest esimesel korral rääkis, siis arvasin, et ta pidas seda kergeks pilkamiseks, kuid see pani mul laterna ikkagi tööle,“ lisas ta.

Lepik asus uurima magusa pitsa tegemise variante ja turule paisatud esimene variant sündis teise korra katsetusega. „Kuidagi tundus õige magus pitsa, kui sinna peale on pandud karamellikastet, šokolaadi, banaani, küpsist, mandlilaaste,“ loetles ta.

Kuigi üsna suure meelitamisega, kuid siiski on Lepikul esimese kahe päevaga õnnestunud müüa päris paras kogus, mis annab talle julgust ka magusate pitsade valikut edasi katsetada. „Erinevaid valikuid ja maitseid testin kindlasti ja õigel hetkel kindlasti ka pakun neid. Ettevõtjana pean ka ise endale väljakutseid pakkuma. Magus pitsa on selleks praegu päris hea väljakutse!,“ kinnitas ta.

Türil peatänava ääres asuva Türi PIZZA&Pasta (Pizzaria) söögikoha menüüs on 11 pitsat + üks šokolaadipitsa.