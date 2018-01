Tallinna-Viljandi rongiliin naudib endiselt populaarsust

„2017. aasta oli Elronile igas mõttes edukas: suurenesid nii rongisõitjate arv kui ka piletimüügi tulu,“ ütles Elroni juhatuse esimees Andrus Ossip. „Ettevõtte tulemused ületasid aasta alguses seatud eesmärke. Kõikidel kuudel tegime eelnevate aastatega võrreldes reisijate arvus parema tulemuse ning detsembri keskpaigas ületasime 7 000 000 reisija piiri – esimest korda Elroni ajaloos."

Ossip lisas, et eriti edukas oli möödunud suvi, mil Elron suutis nii juunis, juulis kui ka augustis püstitada piletitulu rekordi.

"2017. aasta jooksul tehti Elroni rongidega 7 333 000 reisi, mis on pool miljonit sõitu ehk 8% rohkem kui 2016. aastal,” sõnas Andrus Ossip.

Elroni mullune piletitulu kasvas aastaga 9% – 13,2 miljoni euroni. „Rõõmu valmistab ka meie klienditeenindus, klientide rahulolu uuringust nähtub, et 91% klientidest hindab meie klienditeenindust kiireks, korrektseks ja meeldivaks,” ütles Andrus Ossip.

„Oleme omalt poolt teinud pingutusi selleks, et reisijatel oleks rongides võimalikult mugav ning nende paremaks teenindamiseks oleme igal aastal lisanud täiendavaid väljumisi," selgitas Osspi. "Eelmise aasta lõpus lisasime Narva suunale ekspressrongi. Tallinna-Narva liinil on võrreldes ajaga enne uute rongide kasutuselevõttu väljumisi neljakordistatud ning sõitjate arv on näidanud kasvutrendi aasta-aastalt. Vaadates lisatud Narva ekspressrongi kasutajate arvu, saab kindlalt väita, et ekspress on hästi startinud, on selgelt näha, et nõudlus kiirrongi järele oli igati olemas. Selle lühikese ajaga, mil ekspress sellel liinil olnud on, tehti eelmise aasta lõpus kahekümne päeva jooksul Narva ekspressrongidega koguni 5000 sõitu. Tervikuna on Tallinna ja Narva vahel sõitjate arv aastaga kasvanud 77%.“

“Lisandunud on palju igapäevasõitjaid,” märkis Andrus Ossip. „On heameel tõdeda, et inimesed on hakanud rongiga rohkem reisima, tahame tänada kõiki kliente kiire ja keskkonnasäästliku sõiduvaliku tegemise eest. Loodame, et ka edaspidi kogub rongisõidu eelistamine üha rohkem populaarsust.“

Tallinna ümbruses tehti kõige rohkem sõite 2017. aasta jooksul Tallinna-Paldiski (1 392 000), Tallinna-Riisipere (1 008 000) ja Tallinna-Aegviidu (928 000) liinil; kaugliinidest olid kõige populaarsemad Tallinn-Tartu (960 000 reisi), Tallinn-Viljandi (448 000 reisi) ja Tallinn-Narva (393 000).

Keskmiselt tehti Elroni rongidega 20 000 reisi päevas.

Eesti Liinirongide AS on kaubamärgi Elron all tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis pakub kiiret, mugavat, turvalist ja keskkonnasõbralikku ühistransporti elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti rongiliinidel.