Sümbolite torkimine viib mälu kaotuseni

Urmas Glase

kolumnist

Öeldagu pealegi, et Eestis on hulgaliselt tähtsamaidki probleeme kui telekastist mängimata jäänud poolteise sajandi vanuse ajalooga viisijupp. Ent pruugib keegi vaid suvalises seltskonnas mainida hümni, kui tuli lööb tuha all taas lõõmama, inimesed elavnevad silmanähtavalt ja seinast seina kommentaare pudeneb kui varrukast.

Saatuslikul ööl Vabaduse väljakult otse-eetris kõne pidanud president Kersti Kaljulaidki arvas mõistlikuks vabandust paluda, aga kired ei taha vaibuda.

Esmalt põhjendas rahvusringhäälingu aastavahetuse programmi kokku pannud toimkond eelmiste aastate traditsiooni hülgamist loominguliste valikute, seejärel Tallinnas Vabaduse platsil juubeliaasta algust tähistanud seltskonna liigse ülemeelikuse ja paukuvate rakettidega.

Noid vabandusi oli õhtustes uudistes kentsakas vaadata, sest järgmine klipp näitas lätlaste uue aasta vastuvõtmist Riia kesklinnas, kus väljakutäis rõõmustavat rahvast sai samasugustes tingimustes hümniga kenasti hakkama.

Aasta esimese päeva lõpuks raputas tuhka pähe ja võttis avalikkuse siunamised enda peale ETV programmi vastutav toimetaja Karmel Killandi ja lubas, et järgmisel aastavahetusel on hümn tagasi.

Osa hümni teemal sõna võtnutest arvab, et läbi on saetud Eesti riigi alustala. Vastasleer kehitab õlgu ja arvab, et ülemöödunust sajandist pärit ja Soome heliloojalt laenatud kohmakate sõnadega viis ei kõneta tänapäeval niikuinii paljusid, vaja oleks uut ja moodsat.

Teised mõtisklevad pulssi kõrgeks ajamata riigi sümbolite kasutuse täpsustamise vajaduse üle.

Pean tunnistama, et olen aastaid üks nendest, kes võtab presidendi teleekraanile ilmumist märguandena jope selga ajada ja minna õue kas ilutulestikku paika sättima või linnaväljakule kuuse alla suuremat saluuti uudistama.

Ent ma ei sea sellega kuidagi kahtluse alla, et minu ignorantsuse tõttu ei peaks ühiskonnale traditsiooni vaja olema.

Meie peres võttis isa vana-aasta viimasel õhtul kapist välja raketipüstolit jäljendava isetehtud toru ja tiris välja kastitäie signaalrakette, mis elektrikuna Koigi sõjaväelennuväljal musta otsa tehes oli töötasu arvestamisel valuutaks.

Sel ajal kui telekas kolisesid kremli kellad, tulid naabrid meie väravasse kokku, vaatasid pea kuklas isa lennutatud signaalrakette ja embasid üksteist head uut aastat soovides ning läksid oma kodudesse tagasi. Lihtne ja inimlik.

Aastavahetuse kombed ja käigud ei tähenda, et mulle Eesti hümn korda ei lähe. Olin 12aastane, kui vanaema surma järel nihverdasin temast jäänud asjade seast endale 1942. aastal Türi vabastamise esimeseks aastapäevaks välja antud raamatukese, mille vahelt leidsin laulusõnad «Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm!» ja need meelde jätsin.

Mulle tähendas koltunud lehelt loetud hümni tekst tükikest vanemate ja vanavanemate kadunud, kuid hinges elus hoitud Eestit.

Paar aastat hiljem tuli Peetri koolis aktusel keerutada plaati NSV Liidu hümniga. Logu plaadimängija tõttu kõlas see nagu Kiire venna ristsetel Tootsi käima vändatud grammofoni jauramisena. Kuigi laul polnud mulle püha, ei vussinud ma meelega, aga aps oli naljakas.