Linnameeskond hakkab maailmameistriga koostööd tegema

Niit on Eesti rekordiomanik 100, 200, 300 ja 400 meetri jooksus. Tema 100 meetri tippmark on 10,19. 2006. aastal tuli Niit 200 meetri jooksus juunioride maailmameistriks.

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko sõnul soovib ta pöörata erilist tähelepanu oma mängijate üldkehalisele ettevalmistusele. «Otsides erinevaid võimalusi on mul hea meel teatada, et alustasime koostööd Eesti kõige kiirema mehega! Ma usun, et Mareki kogemus ja entusiasm tõstab minu mängijate füüsilist võimekust.»

Marek Niit ütles, et Paide Linnameeskonnas annab ta oma parima, et jõuline ettevalmistus sujuks ning oleks tõhus ja mitmekesine. «Samas loodan, et suudame meie programmi lisada ka jooksu tehnilise poole ja tehnilise tunnetuse osa. Arvan, et see annab hea põhja sellele, et mängijate liikumine mängu vältel on võimalikult efektiivne. Hetkel on minu osa tiimis aidata kaasa jõusaalis ning teha kindlaks, et harjutuste tegemise puhul on mängijatel hea tehnika ning nende lihasmälu areneks nii, et nad seda väljakul reaalselt ka ära saavad kasutada,» rääkis ta veel.

Esindusmeeskonna uus füsioterapeut Raiko Karpov on oma jalgpallurikarjääri jooksul pallinud FC Flora duublis, Valga Warrioris ning 56 meistriliiga mängus Tallinna Kalevi ja FC Kuressaare särgis. Karpov on esindanud nii Eesti U17, U18 kui U19 koondist. Eelmisel hooajal oli Raiko nii Tallinna Kalevi kui Eesti U19 koondise füsioterapeut.

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko kinnitusel on tugeva füsioterapeudi olemasolu on hädavajalik igas meeskonnas. «Pärast pikki otsinguid on meiega liitunud noor ja muljetavaldava CV-ga Raiko Karpov. Väga suureks lisaboonuseks on tema tugev jalgpallitaust mängijana ja olemasolev kogemus taustajõududes. Mul on väga hea meel, et saame uuele hooajale vastu minna väga professionaalse treenerite tiimiga!»

«Paide Linnameeskonnaga liitumise põhjuseks on uus ja huvitav väljakutse professionaalse meeskonnaga, mis minu isiklikus arenguvõtmes tundus loogiline jätk. Olen salamisi jälginud Paide Linnameeskonna tegevusi nii väljakul kui ka väljaspool seda ning tuleb tunnistada, et need on jätnud väga sümpaatse ning tööka mulje. Paide Linnameeskonna ning minu väärtused ühtivad, mistõttu ei olnud otsuse langetamine raske. Kogu personal ning meeskond on mind vastu võtnud väga sõbralikult ja soojalt ning ootan juba põnevusega algavat Premium liiga hooaega,» avaldas Karpov.