Kadus autoga kui vits vette: politsei otsib Järvamaal kadunud 55-aastast Vellot

Vello on jäänud turvakaamera salvestisele, kui ta lahkus 18. detsembril Paide linnas Ristiku 8 maja juurest kella 12.15 ajal beeži värvi sõiduautoga Volkswagen Sharan, mille registreerimismärk on 487MGV.

Viimane teadaolev kontakt oli mehel 18. detsembri õhtupoolikul kella 17 paiku telefoni teel ja sel ajal asus telefon Pärnumaal Selja masti piirkonnas. Pärast seda on mehe telefon olnud välja lülitatud ja lähedased ega sõbrad pole teda näinud ega temaga ühendust saanud.

55-aastane Vello. | FOTO: Politsei- ja piirivalveamet

Mehe võimaliku liikumissuuna tuvastamiseks on politsei suhelnud kohalike inimestega, läbi vaadanud Paide linna turvakaamerate salvestisi ja kontrollinud mehe võimalikke asukohti Järvamaal ja Pärnumaal. Paraku pole senised otsingud tulemust andnud. Praegu pole ka alust arvata, et mees oleks lahkunud välismaale. Mehe isikukirjeldus on edastatud politseipatrullidele.

Sõiduautoga lahkumise hetkel oli tal seljas lillakas ruuduline jope, jalas sinist värvi teksapüksid, peas must müts ja kaasas must õlal kantav sülearvutikott. Vello on umbes 180-182 cm pikk.

Politsei palub kõigil, kes omavad teavet Vello kohta või on näinud nimetatud sõiduautot, helistada mobiiltelefonil 5346 9990 või hädaabinumbril 112.