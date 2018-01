Põgenev nandu: suur lind seikleb Järvamaal ringi kiirel jooksusammul

«Paide linnas Suurpalu külas jookseb ringi üks jaanalind. Kellel kaduma on läinud. Äkki leiab omanik ta üles,» on kohalik elanik Facebooki gruppi teada andnud.

Järvamaal tegeleb eksootiliste lindude kasvatamisega Imaveres asuv Sassi talu ning selle peremees ütles kommentaariks, et on Suurpalu kandis uitava nandu tegemistega kursis ja tegelikult on isaslind seal juba ligi kuu aega elutsenud. Seetõttu ei soovitanud ta ka täna Suurpalus märganud inimestel asjast suurt numbrit teha, lindu taga ajama ega muul moel hirmutama hakata. «Mul on ühe sealse elanikuga kontakt olemas, tema jälgib lindu ja meelitab tasapisi. Loodetavasti on seni orasest ja tigudest toitunud linnu toidulaud tänu maha sadanud lumele väiksemaks jäänud, meil õnnestub ta toiduga ligi meelitada ja kinni püüda.»

See pole esimene kord, mil eksootilised linnud Sassi talust ekslema on pääsenud. 2010. aastal kirjutas Järva Teataja, et 12. juulil põgenesid sealt neli nandut ehk Lõuna-Ameerika jaanalindu, kellest viimane saadi kätte 20. juulil.

Sassi talu perenaine Inge Rohtsalu kommenteeris siis, et neli põgenenud nandut taastusid oma seiklusest suhteliselt edukalt. «Esimesel päeval pärast kättesaamist olid nad veidi kohkunud, eriti kõige kauem jooksus olnud nandu,» märkis Rohtsalu.

Ta ütles veel, et üks nandu oli äraoldud aja jooksul vigastanud oma tiiba. «Ilmselt on ta seda kuidagi venitanud,» selgitas ta. «Muidu on neil tervis hea.» Rohtsalu ütlust mööda on tiiba vigastanud nandu üks esimestest, kes kätte saadi.