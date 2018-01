Paides tegutseb uus piirkonnapolitseinik

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd selgitas, et viimasel ajal ei möödu aastat, kui politseitöös ei toimu muutusi. "Erand ei ole ka aasta 2018. Lõpplahenduse on saanud haldusreform, millest tulenevalt korrastab oma tegevusi ümber ka politsei. Kogukonna turvalisuse huvides on positiivne, et 2016. aastal ametisse asunud uue valitsuse koalitsioonileppest tulenevalt on võimalus politseiridadesse saada juurde lisakohti piirkonnapolitseinike näol."

"Samas olen ka mina jätkuvalt kättesaadav kogukonnaliikmetele ja koostööpartneritele nende murede ja probleemidega tegelemisel. Minuga saab kontakti telefonilt 5855 3809 ning kirjutada priit.soord@politsei.ee."

Kiireloomuliste juhtumite puhul, mis nõuavad politsei kiiret sekkumist, helistada lühinumbril 112.