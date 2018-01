Piret Seire: ohutus algab meist endist

Palju kuuleme seda, et koduse ohutuse tagamine on kallis lõbu ja seda ei ole nii lihtne teha. Olen sellega päri, kuid alati ei pea ootama seni kuni korsten kokku kukub või elektrijuhtmed kärssama hakkavad. Päästjad on aastaid teinud kodunõustamisi, teevad neid ka edaspidi ja veelgi suuremas mahus kui siiani. Igal ühel teist on võimalik kutsuda neid endale tasuta nõu andma ja olukorda ohutuse seisukohast hindama. Tasuta on ka hoiakud ning suhtumine, neist saab tegelikult kõik alguse. Seegi, kas enda ohutuse tagamine on kallis või nõuab vähe finantse. Mitte midagi ei maksa see, kui igaüks mõtleb kasvõi natuke selle peale, mis on tema kodus peamised või peidetud ohud. Ainuüksi ohtude teadvustamine on juba suur samm ohutuma kodu poole.

Samuti ei maksa suurt midagi hoolimine ja märkamine. Märgake oma kodus peidetud ohte, hoolige nii endast, lähedastest kui ka naaberperest, eriti vanematest sugulastest ja lastest. Tuleõnnetuste statistika näitab, et vanemaealised inimesed on kõige rohkem ohustatud, samuti teame, et lastel puudub veel arusaam tule ohtlikkusest ja võimalused ohutuse tagamiseks. Mitut sihtgruppi kuuluvat inimest teie tunnete? Ilmselt päris mitut!?

Igas leibkonnas, ka korteriühistus on soovitatav läbi arutada kodude ohutuse teema. Ja miks mitte sellega kohe algust teha?! Pärast traagilist sündmust ei aita tõdemine, et oleks pidanud rääkima, tegema.. oleks ma vaid… Seda tuleb teha kohe ja olla valmis juba enne õnnetust.

Eestis põleb keskmiselt iga päev kaks majapidamist. Mõelge korraks, kas teie kodu võiks statistika järgi olla järgmine nendest kahest või on seda teie lähedaste, tuttavate kodud?