Abiellujad hindavad järvakatest pulmaspetse kõrgelt

Portaalis pulmad.ee on käimas rahvahääletus, et valida parimaid pulmade valdkonnas. Finaali jõudnud kandidaatide hulgas on jälle järvalasi- heli- ja valgustehnika ning diskorite kategoorias Veigo Kaaret, tseremooniameistritena mainiti ära Marika Martin ja Margo Hussar. Hussar on ka üks aasta pulmaisa kandidaate.