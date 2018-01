Ilm kisub külmaks ja tormiseks

Ilmateenistuse teatel jääb homme kõrgrõhkkond Eesti vahetusse lähedusse ja ilm on sajuta, öised külmakraadid aga kukuvad senini valdavalt sombust nägu näidanud talve kohta üsna krõbedasse miinusesse.

Ööl vastu homset on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 1-6 m/s. Külma on 5-10, Ida-Eestis kuni 13 kraadi. Rannikul on kohati vaid 2 kraadi külma.

Homme päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-10 m/s. Külma on 3-7 kraadi, rannikul kohati 1 kraad.

Eeloleva nädala esimene pool tuleb valdavalt päiksepaisteline, kuid üha tugevnev kagutuul annab saartel ja rannikul juba teisipäevaks välja tugeva tormi mõõdu.

Esmaspäeval jääb Eesti kahe rõhuala piirimaile – Venemaa kohal püsib võimsana kõrgrõhuala, Läänemerele laieneb aga madalrõhkkonna serv. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-11 m/s. Saartel tugevneb tuul hommikuks puhanguti 15 m/s. Külma on 8-15, rannikul 4-7 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 3-7 kraadi.