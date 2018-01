Kas julmus või õnnetu juhus: kassipojad sattusid autoteele

Kirna ringristmiku lähistel neljapäeval toimunud sündmusest andis teada loomakaitsja Heiki Valner oma blogis.

Valneri ütlust mööda sattusid ääretult julma tegu tunnistama lausa kolmes autos viibinud inimesed ning ta ei välista, et kassipoegade teele sattumise ja sel ajal Paidest Türi poole sõitnud valge Dacia vahel on seos.

Sündmust nägid riiklikku sõidueksamit sooritanud nooruk ja eksamineerija, kes veokiga Daciale vastu sõitsid ning kaks Dacia järel sõitnud autot.

"Vastassuunast tulnud eksamineerija tänas kõrgemaid jõude, et nooruke sõdurpoiss suure masinaga kraavi ei sõitnud, kui ühtäkki kassipoeg nende ette ootamatult, justkui taevast, kukkus. Olgu mainitud, et see kassipoeg jäi ellu ning jooksis seltsimaja poole," vahendas Valner juhtunut.

Ka Dacia järel sõitnud naised kirjeldasid, kuidas kassipojad ootamatult 500 meetrise vahega Dacia rataste vahelt nähtavale ilmusid. "Kuigi nad aknast välja viskamise hetke ei näinud, on nad kindlad, et tee äärest kassipojad teele ei jooksnud ning taevast ju kassipoegi ei kuku," rääkis Valner.

Esialgsetel andmetel hukkus teine kassipoeg sellesama Dacia rataste all. Mis on saanud esimesest kassipojast, kes majade vahel jooksis ja kas keegi on teda otsimas käinud, ei osanud Valner öelda. Ta soovitas kohalikel silmad-kõrvad lahti hoida, juhuks kui vigastatud kassipoeg peaks majade juurde ilmuma.

Tegemist ei olnud päris kassibeebidega, vaid umbes 4-6 kuuse isenditega. Ellu jäänud kass oli musta-punase-valgekirju ja pigem tumedam.

Praeguseks on auto ja selles sõitnud naised Valneri teada kindlaks tehtud. "Auto leiti Haapsalust ja praeguse info kohaselt oli seal ka kaks naist," sõnas ta. Seda, kas kassipojad olid pärit sellest autost ning visati sealt välja või mitte, uurib politsei. Politsei kinnitas, et 9. jaanuaril jäi Järvamaal, Türi vallas, Kirna külas Pärnu-Rakvere maanteel kassipoeg auto alla. "Paide politseijaoskond sai loomakaitsjatelt selle sündmuse kohta avalduse ning praegu selgitatakse välja juhtunu asjaolusid," teatas politsei.

Elusate loomade autost välja viskamine on Valneri teada harukordne, kuid seda siiski tuleb ette. "Õnneks pole see levinud, sagedamini peatatakse auto kinni ja siis visatakse või meelitatakse loom autost välja," lisas ta.