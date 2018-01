Mängurnaine peidab Järvamaale aardeid

Anne Metssalu on Järvamaale peitnud 160 aardest 23 autor, millest suurem osa on saanud geomängurite tunnustuse osaliseks. Tema aardepaik «Raudmetsa mänd» on kavalate mikroaarete peidukohtade edetabelis esikümnes ning igal aastal leiab tema peidikuid ka aasta parimate aarete kandidaatide nimekirjast.

Viimasel ajal on tähelepanu pälvinud geoaare «Kirjutite motell» ja «Elukindlustus», mis ei jää märkamata ka kõrvalistele isikutele ehk geopeituse keeli mugudele.

Metssalu ütles, et talle meeldib leiupaiga kujundamisega vaeva näha ja need kaks on just sellised lõbusad vaimusünnitised.

«Kirjutite motelli» tunneb ära metsa alla puupakkudest kujundatud värvipliiatsite järgi. Plats pole küll suur, kuid sellelt tibatillukest aardekonteineri leida on keeruline. «Minu peidupaigad on lihtsalt leitavad ja hõlpsalt ligipääsetavad, kuid aaret ennast kätte saada on juba raske. Sealtmaalt hakkabki kavalus pihta,» selgitas ta.

Peidupaik "Kirjutite motell". | FOTO: Anne Põder

Kaval peidupaik teeb tuju heaks

Aare nimega «Elukindlustus» kujutab endast väikeste pehmete mänguasjade ja helkuritega kaunistatud puud, mis hakkab hõlpsalt otsijale silma, kuid varjab nutikalt peidetud aare.

Metssalul on välja kujunenud suisa oma peitusekäekiri. Kes teda tunnevad, need teavad, et peidik on tavasilmale kindlasti täiesti märkamatu, see ei asu kõrgel, selle leidmiseks pole vaja ennast ega käsi määrida, see pole koordinaatide nullpunktist kuigi kaugel (ehkki lubatud peidukoha raadius on kümme meetrit – toim) ja selle leidmisel pole loogikaga midagi pistmist.

Kogenud geomängurina, kes on Eestis leidnud 2660 ja välismaal 247 aaret, teab Anne Metssalu hästi, millised peidukohad pakuvad põnevust. «Ma ei tee ühtki aaret põhjaliku eeltööta. Katsetan, täiustan ja jälgin, et peidupaik ei häiriks kõrvaliste isikute elu ega tõmbaks liigselt tähelpanu,» selgitas ta.

Aarete valmistamisel kasutab Metssalu taaskasutuse põhimõtet. «Ma ei kuluta nendele tavaliselt sentigi,» sõnas ta.

Ilmastikukindlaid karbikesi ja topsikesi, kuhu peita aardelogid (paber, kuhu leidja kirjutab oma nime ja kuupäeva – toim), leidub tema selgitust mööda kõikjal. Tuleb vaid osata neid märgata või siis teha teiste aardepeitjatega vahetuskaupa. «Natuke käteosavust läheb siiski ka vaja. Näiteks värve ja pintslit, saagi ja trelli olen peidukate valmistamisel ikka kasutanud,» lisas ta.

Anne Metssalu peidupaiga "Minu Aljoša" juures. | FOTO: Anne Põder

Aardepaikade valikul on Metssalul põhimõte näidata mängijatele Järvamaa huviväärsusi ja kauneid paiku. «Hakkasin Järvamaale ise aardeid tegema soovist, et siit ei sõidetaks lihtsalt läbi, vaid keerataks autoga sisse ning avastataks midagi erilist,» põhjendas ta.

Nii näiteks on Metssalu peitnud aardeid politseinike mälestusmärgi, Arvo Pärdi muusikaaia, langenud nõukogude sõdurite mälestusmärgi ja paljude teiste maakonna huviväärsuste juurde.

Mõistatused juhatavad sihtkohta

Lahedad lood ja tutvustavad jutukesed mõtleb Anne Metssalu aarete juurde ise välja. Mõnikord isegi luuletab. Näiteks «Minu Aljoša» aarde juurde käib «Suvel, sügisel ja talvel mu Aljoša seisab valvel. Kevadel, kui käes on mai, mu Aljoša endal aarde sai.»