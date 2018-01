Paidesse potsatas maha seadeldis kosmose piirimailt

RAADIOSOND

Raadiosond võib olla kinnitatud tõusva õhupalli külge või kukutatakse see lennuki/raketi pealt alla. Sondi lend võib kesta kuni kaks tundi. Selle aja jooksul tõuseb ta rohkem kui 35 km kõrgusele ning kandub rohkem kui 300 km kaugusele kohast, kust see välja lasti. Kui raadiosond siseneb tugeva jugavoolu alasse, võib tema horisontaalse liikumise kiirus kasvada kuni 400 km/h. Kui õhupall on maksimaalselt paisunud ja puruneb, siis osadel mudelitel on väike langevari, mis aeglustab raadiosondi laskumist, et minimeerida ohtu inimeste elule ja varale.

Loe edasi siit!

Allikas: Ilmateenistus