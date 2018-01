Järvamaal levib kaht tüüpi gripp

Terviseameti Järvamaa vaneminspektor Maie Laos andis teada, et Järvamaal haigestus jaanuari esimesel nädalal ülemiste hingamisteede viirustesse 49 inimest, neist 24 last, teisel nädalal aga 62 inimest, neist kuni 14-aastaseid lapsi oli 25.

Järvamaa haigla laboris diagnoositi eelmisel nädalal kolm B- gripi juhtu: kaks last ja üks täiskasvanu, nädal varem üks A- gripi juht ja üks B- gripi juht. «Kõik gripid lähevad arvesse kinnitatud gripi juhtumitena, kuna haiglal on nüüd uus ja täpsem aparaat. Ükski perearst kahel esimesel nädalal gripi diagnoosi välja ei pannud,» täpsustas Laos.

Hea meel on Laosel selle üle, et vaktsineeritute arv on kasvanud: kui 2016. aastal vaktsineeris maakonnas end gripi vastu 426 inimest, siis eelmisel aastal oli neid 872. Laos usub, et kui vahepeal poleks apteekidest vaktsiin otsa lõppenud, olnuks see arv ilmselt veelgi suurem.