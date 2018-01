Türi viiuldaja loomingut kuuleb nukuteatris

Sänni on NUKUga juba sinasõber, sest oli lavastuse „Eesti jõulud” helilooja. „Mulle meeldib NUKU teatri puhul see loomingulisus, kus ükskõik millisest materjalist või esemest luuakse eriline ja kihiline elusolend! Minu muusika on minimalistlik, kuid kannab endaga kaasas mitmekihilisi mõtteid ja tundeid. Muuseumikontserdil kaasan muusikasse ruumi ja selles olevaid nukke. Kuulaja ülesanne on neid muusika saatel oma kujutelmades liikuma panna. Kui nukud liiguvad ja ruum kiigub, siis on kuulaja minuga ühel lainel,” kirjeldab Sänni eesootavat kontserti.