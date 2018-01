Päästjad harjutasid roomikmasinaga sõitu

Mehi koolitati roomikmasinat kasutama, et saaks selle lõpuks päästetehnikana arvele võtta. «Rääkisin üle masinal tehtud muudatused ja harjutasime ka mõne künka ületamist,» selgitas Paide päästekomando pealik Geimo Eesmäe. «Õpe on valves olevate meeskondade kaupa.»

Aprillis kirjutas Järva Teataja Paide komandosse päästjate kasutusse jõudnud roomikmasinast. Sama kiiresti, nagu masin Paidesse jõudis, läks see ka Saksamaale nüüdisajastusele, kuid 2017. aasta lõpust, on see Paides tagasi.